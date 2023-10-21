29 شهيدا جراء سلسلة غارات لطيران الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من غزة

استشهد، مساء اليوم السبت، 29 فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني الحربي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف صهيوني على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت انقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

وأضاف ذات المصدر، أن 8 فلسطينيين استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني، استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة، يعود لعائلة عقل.

وفي السياق ذاته، استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب آخرون، في قصف صهيوني، استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان، غرب رفح، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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