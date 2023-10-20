21 شهيدا و 79 مصابا في قصف إسرائيلي جنوب غزة

ارتقى 21 شهيدا فلسطينيا على الأقل، وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف صهيوني على خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت وكالة وفا، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف ستة منازل مأهولة في السكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لارتقاء 21 شهيدا و79 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما قصفت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، يضيف المصدر ذاته.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من الشهر الجاري، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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