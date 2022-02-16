توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 9 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 14 تاجر مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 09 قناطير و29.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 23 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 68.5 كيلوغرام من نفس المادة و1.140 كيلوغرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 603299 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 158 شخصا وضبطت 14 مركبة و196 مولدا كهربائيا و137 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 20 شخصا آخر وحجز 13 بندقية صيد و37 قنطار من مادة التبغ و28036 وحدة من مختلف المشروبات و2351 هاتف ذكي بكل من سطيف وباتنة وقسنطينة وبسكرة والأغواط والطارف ومسيلة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 33490 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف.

رمزي أحمد توميات

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