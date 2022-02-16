الجيش يوقف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 فيفري الجاري، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وتمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان ، فقد ضبطت مفرزة أخرى كمية من الذخيرة الحربية تُقدر بـ 943 طلقة من مختلف العيارات، خلال دورية استطلاعية بجانت.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...