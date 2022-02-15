إطلاق المنصة الرقمية للمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية المحافظة

15 فبراير، 2022

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير الإتصال، محمد بوسليماني، على إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية التي أعدتها المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع الإذاعة الوطنية.

واعتبر الأمين العام للمحافظة، سي الهاشمي عصاد، أن إطلاق المنصة “ثغامسا” يأتي بهدف إبراز ثمرة العمل المؤسساتي المشترك مع الإذاعة الجزائرية، و تجسيدا لأبرز توصيات الدورة التكوينية التي شارك فيها 30 صحفيا بتظاهرة “الجزائر في القلب” في جويلية 2021 ببومرداس.

وقال عصاد أن :” المنصة تهدف إلى خلق وسيلة عمل مرجعية لكل صحفي يرغب في توظيف سليم لمصطلحات جامعة بين كل المتغيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في الجزائر”.

وأوضح منسق المشروع، الإعلامي بوجمعة ميموني، أن المنصة تكتسي أهمية من حيث أنها تمثل قاعدة مفاهيمية لمختلف التنوعات اللسانية الأمازيغية المتداولة على المستوى الوطني لتوظيفها في الحقل الإعلامي الوطني”

وأضاف ذات المتحدث،  أن هدفها في جمع وترتيب أكبر عدد من المفردات والمصطلحات الأكثر تداولا في الحقل الإعلامي” وكذا “الحصول على ترجمة لهذه المصطلحات الإعلامية بمختلف التنوعات اللسانية الأمازيغية في الجزائر.

ليديا كبيش

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