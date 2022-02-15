الرئيس تبون: علاوة البطالة تقدر بـ 13 ألف دينار جزائري بداية من شهر مارس

15 فبراير، 2022

كشف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن علاوة البطالة تقدر 13.000 دينار بداية من شهر مارس وتغطية صحية لصون كرامة الشباب.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن :”لجزائر اول دولة بعد اوروبا تقر علاوة البطالة للشباب”.

كما أعلن رئيس الجمهورية،  أنه ابتداء من شهر  مارس المقبل، سيدفع الخبازون سوى الضريبة على الفائدة، مضيفا بالقول:”القدرة الشرائية نقصت والأسعار ارتفعت وإنتاجنا قليل”

وأوضح الرئيس تبون، أن  الضريبة كانت على بعض المواد الاستهلاكية وجمدناها، مشيرا إلى أن الديمقراطية تبنى بحرية تعبير حقيقية وليس بمقالات تخريبية.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of أول سفينة جزائرية لصيد التونة تدخل الخدمة هذه السنة

أول سفينة جزائرية لصيد التونة تدخل الخدمة هذه السنة

8 فبراير، 2022
Photo of بوغالي: الجزائر تتطلع لعهد مشرق تطوي فيه صفحة من الجمود

بوغالي: الجزائر تتطلع لعهد مشرق تطوي فيه صفحة من الجمود

1 يناير، 2022
Photo of وزارة الدفاع الوطني: وصول أربعة مولدات لانتاج الاكسجين

وزارة الدفاع الوطني: وصول أربعة مولدات لانتاج الاكسجين

13 أغسطس، 2021
Photo of تمديد الحجر الصحي مدة 10 أيام أخرى إلى غاية 29 أفريل الجاري

تمديد الحجر الصحي مدة 10 أيام أخرى إلى غاية 29 أفريل الجاري

18 أبريل، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: