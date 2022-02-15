الرئيس تبون: علاوة البطالة تقدر بـ 13 ألف دينار جزائري بداية من شهر مارس

كشف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن علاوة البطالة تقدر 13.000 دينار بداية من شهر مارس وتغطية صحية لصون كرامة الشباب.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن :”لجزائر اول دولة بعد اوروبا تقر علاوة البطالة للشباب”.

كما أعلن رئيس الجمهورية، أنه ابتداء من شهر مارس المقبل، سيدفع الخبازون سوى الضريبة على الفائدة، مضيفا بالقول:”القدرة الشرائية نقصت والأسعار ارتفعت وإنتاجنا قليل”

وأوضح الرئيس تبون، أن الضريبة كانت على بعض المواد الاستهلاكية وجمدناها، مشيرا إلى أن الديمقراطية تبنى بحرية تعبير حقيقية وليس بمقالات تخريبية.

رمزي أحمد توميات

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