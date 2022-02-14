قوات البوليساريو تستهدف تمركزات جنود الاحتلال بمناطق لمكيتب ، لعكد وسبخة تنوشاد

14 فبراير، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 459 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي،  استهدفت  تمركزات وجحور وتخندقات جنود الإحتلال المغربي بمناطق لمكيتب ولعكد وسبخة تنوشاد بقطاعي حوزة والمحبس .

وحسب نص البلاغ ، فإن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تمركزات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة لمكيتب بقطاع حوزة بأقصاف عنيفة ومركزة .

وأضاف البلاغ ، أن مفارز أخرى شددت هجماتها على تمركزات جنود الإحتلال بمنطقتي لعكد وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس .

وكانت مفارز من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، قد ركزت أول أمس السبت أقصافها على تخندقات قوات الإحتلال بقطاعات المحبس وأم الدكن ، مستهدفة مناطق أودي الظمران ، أكرارة الفرسيك ، تندكمة البيظا .

وتستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات جنود الإحتلال المتمركزة على طول جدار الذل والعار ، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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