18308 مخالفة مرورية خلال شهر أكتوبر المنصرم

13 نوفمبر، 2022
عاينت المصالح العملياتية للأمن العمومي 18308 مخالفة مرورية،
حيث سجلت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في مختلف فرق الأمن العمومي والأمن عبر الطرق، عدة مخالفات مرورية وصل عددها إلى 18308 مخالفة خلال شهر أكتوبر من سنة 2022 ، ما أدى إلى وقوع  عدة حوادث مرورية خلفت  04 قتلى و57 جريح بجروح متفاوتة.حسب بيان اوردته بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.
و أضاف ذات البيان، مراقبة قرابة 3000 نشاط تجاري من طرف فرق الشرطة العامة خلال حصيلة شهر أكتوبر المنصرم.
كما سجلت ذات الفرق،  2994 عملية مراقبة النشاطات التجارية، نفذت خلالها 119 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.يختم البيان.
حورية سعداوي
13 نوفمبر، 2022

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