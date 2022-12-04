17 حالة تسمم بغاز اكسيد الكربون بابتدائية في سور الغزلان

4 ديسمبر، 2022

تدخلت عناصر مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفئة على مستوى ابتدائية 5 جويلية ببلدية سور الغزلان ولاية البويرة.

و ذكر البيان، أن المصابين بلغ عددهم  16 تلميذ، و تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات، بالإضافة إلى المعلمة البالغة من العمر 45 سنة، أين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى و هم في صحة جيدة.
و في هذا الوقت بالذات، هناك حملات تحسيسية مكثفة حول خطر التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون على المستوى الوطني،يختم البيان.
حورية سعداوي
4 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

جمعية حماية المستهلك تحذر من استهلاك اللحوم المذبوحة بطرق غير شرعية

6 سبتمبر، 2021

إطلاق مسابقة توظيف جديدة في قطاع التربية

10 يناير، 2021

تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

26 أكتوبر، 2020

مجاهد:  تشريعيات 12 جوان أفرزت عن نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة

14 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: