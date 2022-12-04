17 حالة تسمم بغاز اكسيد الكربون بابتدائية في سور الغزلان
تدخلت عناصر مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفئة على مستوى ابتدائية 5 جويلية ببلدية سور الغزلان ولاية البويرة.
و ذكر البيان، أن المصابين بلغ عددهم 16 تلميذ، و تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات، بالإضافة إلى المعلمة البالغة من العمر 45 سنة، أين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى و هم في صحة جيدة.
و في هذا الوقت بالذات، هناك حملات تحسيسية مكثفة حول خطر التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون على المستوى الوطني،يختم البيان.
حورية سعداوي