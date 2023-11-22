14,128 شهيداً و 33,000 إصابة جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد شهداء العدوان الصهيوني المستمر على القطاع لليوم 46، بلغ أكثر من 14,128 شهيداً، بينهم أكثر من 5,840 طفلاً، و 3,920 امرأة.

وأشار “المكتب الإعلامي الحكومي” في بيانه اليومي، إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من (1,354) مجزرة، في حين بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,800) إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات بعد منع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، بينهم أكثر من (4,500) طفلٍ وامرأة.

وأوضح ذات المصدر، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، في حين استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني،إضافة إلى استشهاد 62 صحفياً.

فيما زاد عدد الإصابات عن 33,000 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، يفيد المكتب الإعلامي الحكومي.

شرف الدين عبد النور

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