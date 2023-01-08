13 جريح إثر حادث مرور بقالمة

وقع اليوم الأحد حادث مرور مروع نجم عن اصطدام بين سيارة أجرة و حافلة صغيرة للنقل الجماعي، و ذلك بالطريق الوطني رقم 16 بلدية واد فراغة ولاية قالمة، أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح،حسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية قالمة.

و أضاف البيان بأن وحدات الحماية المدنية سجلت 183 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات:خلفت وفاة 19 شخص وإصابة 240 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة،وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت ذات المصالح،أثقل حصيلة على مستوى ولاية باتنة، بوفاة 8 اشخاص على اثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة من الوزن الخفيف.

كما تمكنت ذات العناصر من إنقاذ وإسعاف لـ 30 شخص لديهم بداية إختناق بعد إستنشاقهم أحادي أكسيد الكربون CO، حيث تم تسجيل وفاة إمراتين ذوتا سن 51 و 81 سنة، على اثر استنشاقهما لغاز احادي اكسيد الكربون CO المنبعث من طابونة داخل حمام مسكن ببشار.

وأشار ذات البيان،إلى تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية تيزي وزو، تلمسان و المسيلة، التي أدت إلى وفاة شخص متفحم على اثر حريق شب داخل محل لتخزين النفايات وخردوات ببلدية ودائرة تلمسان.

حورية سعداوي

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