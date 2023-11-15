11500 شهيد و 29800 مصاب جرّاء الغارات الصهيونية المتواصلة على غزة

15 نوفمبر، 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الصهيونية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 11500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، “بلغ عدد الشهداء 11500، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200″، مضيفاً، “كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفياً، في حين بلغ عدد الإصابات 29800 إصابة، نحو 70% منهم من الأطفال والنساء”.

و قال المكتب الإعلامي أنه “في ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بشكل خاص، فقد خرج عن الخدمة 25 مستشفى، و52 مركزاً صحياً، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف”.

كما أشار المكتب في بيانه إلى أن “جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، وأجبروهم على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة”.

شرف الدين عبد النور

15 نوفمبر، 2023

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