115 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

18 يوليو، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني، 115 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 15 و16 جويلية 2022 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 03 أشخاص وجرح 138 آخرين.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا

18 يوليو، 2022

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