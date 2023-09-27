11 مصابا في حادث مرور جراء اصطدام شاحنة وترامواي في بلعباس

وقع صباح اليوم حادث اصطدام بين شاحنة مقطورة وترامواي وسط مدينة سيدي بلعباس. حيث أسفر هذا الحادث عن اصابة 11 شخصًا، من بينهم 5 أشخاص في حالة صدمة.

حسب بيان الحماية المدنية ستة أشخاص من بين المصابين يعانون من إصابات خفيفة، في حين أصيب البقية بحالة صدمة نتيجة لهذا الحادث الخطير .تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، أين تم تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وفي الأخير تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات.

خديجة مقداد

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