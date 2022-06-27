عبر وزير التجارة، كمال رزيق، عن رضاه بخصوص الصادرات في كل الشعب خلال الأربعة ّأشهر الأولى من السنة الحالية، كاشفا أن الميزان التجاري سجل خلال الفترة ذاتها فائضا بلغ 1.97 مليار دولار

وجاء هذا التصريح، خلال كلمة ألقاها مساء أمس خلال حفل مركز التجارة الدولي-الجزائر لتسليم جوائز الطبعة ال19 لأحسن مؤسسة جزائرية مصدّرة خارج المحروقات لسنة 2021.

وحسب نصريحات رزيق، فقد عرفت صدارات الأسمدة الكميائية ارتفاعا ب97 بالمئة مقابل 623.49 دولار والاسمنت الذي بلغت نسبة نمو صادراته 125 بالمئة مقابل 130.94 مليون دولار،، صادرات المواد نصف المصنعة للحديد والفولاذ التي سجلت زيادة ب 118.5 بالمائة تمثل ما قيمته 109.87 مليون دولار.

بالإضافة الى صادرات القضبان المقترنة بأسطوانات من سبائك الفولاذ التي عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 384% بقيمة 86ر52 مليون دولار.

وكشف ذات المتحدث، أن الميزان التجاري سجل خلال الفترة ذاتها فائضا بلغ 1.97 مليار دولار، مقابل عجز قدر ب 959 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي زيادة بنسبة 305%.

و أوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن ذلك كان ممكنا بفضل “ارتفاع الصادرات الاجمالية ب 37.8 % التي ميزها ارتفاع في صادرات المحروقات بنسبة 32% والصادرات خارج المحروقات بنسبة 83%

رمزي أحمد توميات

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