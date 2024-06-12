03 إرهابيين يسلّمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سـلـم ثلاثة 03 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جوان.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ الأمر يتعلق بكل من “بوحجر عبد العزيز” المدعو “أيمن” و”أولاد البكاي محمد لمين” المدعو “أبو أحمد” و”فولاني إبراهيم” المدعو “أبو أنس” والذين كان بحوزتهم ثلاثة 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى.

وأضاف ذات البيان أنّه تمّ توقيف 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن