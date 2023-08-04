ڨوجيل يهنئ قيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للجيش

4 أغسطس، 2023

هنأ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف للرابع أوت من كل سنة.

وقال ڨوجيل في تغريدة له على حسابه بالتويتر “في اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي السليل بحق و جدارة لجيش التحرير الوطني، أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى قيادة وأفراد جيشنا الباسل المرتبط دوما وأبداً بالشعب والوطن، جهاداً وإباءً وحباً للجزائر،القيم على امن و أمان و مقدرات الجزائر الجديدة.تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

ش.ن

4 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

العاصمة: شرطة سيدي امحمد تحجز صفيحة من القنب الهندي

10 أغسطس، 2022

إتحاد الطلبة الصحراوي يطلق حملة دولية للتضامن مع معتقلي الصف الطلابي

11 يونيو، 2022

الوزير الأول يردّ على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني

7 أكتوبر، 2022

الصين تعلن عن انتشار جائحة كورونا من جديد

13 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: