ڨوجيل يلتقي وفد مجلس الأمة المشارك في أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة

إلتقى صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، الوفد البرلماني للمجلس الذي سيشارك ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، المزمع انعقادها في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات بسويسرا، في الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، حسب بيان مجلس الأمة.

ووجّه رئيس مجلس الأمة، بعد أن تلقى عرضا حول جدول أعمال الاجتماعات، أعضاء الوفد إلى ضرورة الارتقاء بمستويات أداء ممثلي البرلمان الجزائري في الفعاليات التي تنظمها هذه الهيئة البرلمانية العالمية العتيدة، وحثّ على استغلال آليات الدبلوماسية البرلمانية من أجل خدمة القضايا العادلة في العالم، والدفاع عن مصالح ومواقف الجزائر بما يتواءم والتوجهات الدبلوماسية الوطنية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد مجيد تبون.

كما جدّد رئيس مجلس الأمة، التنويه بتولي البرلمان الجزائري نيابة رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، ودعا إلى رسملة هذا المكسب البرلماني الهام من خلال مضاعفة الجهود وإحراز النتائج.

جدير بالذكر أن ممثلي مجلس الأمة في الاتحاد البرلماني الدولي، كانوا قد شاركوا في اجتماع تنسيقي ترأسه أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، تبادلوا خلاله المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمشاركة المرتقبة للبرلمان الجزائري في هذه الدورة التي تنعقد هذا العام لمناقشة موضوع: “الدبلوماسية البرلمانية، مد الجسور من أجل تعزيز السلم والتفاهم”.

هذا، ويمثل مجلس الأمة في الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي كل من أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، فوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

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