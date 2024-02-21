ڨوجيل يستقبل الشاعر العراقي مرتضى التميمي

إستقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الأمة، الشاعر العراقي، مرتضى التميمي، الذي يزور الجزائر تلبية لدعوة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، في الفترة ما بين 12 إلى 26 فبراير الجاري.

و شكّل اللقاء حسب بيان مجلس الأمة، سانحة ودية أشاد خلالها رئيس مجلس الأمة، بالعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر والعراق والمتجذرة منذ اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وبعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين اللذين يتقاسمان إرثا ثقافيا متنوعا نابع من حضارات إنسانية عريقة.

كما نوّه قوجيل، بالحضور الثقافي القوي للمبدعين العراقيين ومساهماتهم الراقية لحفظ الهوية العربية الأصيلة عبر مختلف الفنون، مؤكدا أن الجزائر الجديدة تشهد حركية مميزة لتعزيز الثقافة في إطار مكونات الهوية الوطنية، بفضل الرعاية التي يخص بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المثقفين والفنانين والمبدعين الجزائريين.

و عبّر من جهته، الشاعر العراقي، مرتضى التميمي، عن سروره بزيارته إلى الجزائر التي وصفها بأرض السلام، واعتزازه بتكريمه في بلد الشهداء ومعقل الحرية والكرامة والأمان.

كما عبّر التميمي كذلك، عن اعتزازه بالتقارب الثقافي بين الشعبين العراقي والجزائري، وتقديره للاحتفاء الذي حظي به من مختلف مؤسسات الدولة منذ حلوله بالجزائر للمشاركة في ملتقى أدب المقاومة العربي، مُعبّرا عن إعجابه بالحركية الثقافية الوطنية وبالمكانة التي توليها الجزائر للثقافة والإبداع، ومساعيها لإبراز دور الثقافة في تعزيز الوحدة العربية، مؤكدا أن الأدب جزء من الهوية، وهو من السبل الناجعة للمقاومة وتحقيق النصر ولم شمل الأمة.

و نوّه مرتضى التميمي، في ذات السياق بتنظيم الجزائر لملتقى عربي يُعنى بدور الأدب في المقاومة ونصرة القضية الفلسطينية، تحت شعار “فلسطين قضية وطنية للجزائر”.

كما استحضر رئيس مجلس الأمة، مآثر ثورة نوفمبر المظفرة، وأكد أن الجزائريات والجزائريين ما كان ليتهيأ لهم النصر بعد استعمار دام أكثر من قرن لولا تنازلهم عن انتماءاتهم السياسية وانضوائهم تحت لواء واحد وهدف واحد تحقق بالاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، متمنيا أن تتبنى الفصائل الفلسطينية نفس المنهج، لاسيما في الظرف العصيب الذي تمر به قضية العرب الأولى بسبب حرب الإبادة المعلنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة،

و أكد صالح قوجيل، أن توحيد الفصائل في فلسطين هو النصر الحقيقي لمواجهة تعنت وجبروت الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما ينسحب على الفصائل ينطبق على الأمة العربية، والتي تشكل الوحدة صمام أمان لشعوبها.

هذا، وقد أهدى الشاعر العراقي مرتضى التميمي، إلى صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، نسخة من مجموعته الشعرية الأخيرة تحت عنوان: “لابد للقلب من جزائر”، يضيف بيان مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

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