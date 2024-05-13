ڨوجيل يترأس اجتماعا تنسيقيا لوفد مجلس الأمة المشارك في أشغال الدورة الثامنة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالبرتغال

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين، في مقر مجلس الأمة، اجتماعا تنسيقيا، تحضيرا لمشاركة وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال الدورة الثامنة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمزمع انعقادها يومي 15 و16 مايو 2024 بمدينة براغا بالجمهورية البرتغالية.

وأفاد بيان لمجلس الامة أنّ صالح قوجيل، أكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية وتنامي دورها في المنظومة السياسية الدولية، ووجه بمواصلة الدفاع من خلال آلياتها، عن مواقف الجزائر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والمرافعة عن مقارباتها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية في منطقة المتوسط، وذلك في إطار مبادئ الدبلوماسية الوطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

رئيس مجلس الأمة، استعرض المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الجزائر في حوض المتوسط، وحرص قيادتها على تكريس انتمائها المتوسطي كجزء أصيل من هويتها متعددة الأبعاد، ودعا أعضاء الوفد إلى المساهمة في إثراء أشغال الدورة بالفاعلية المعتادة، وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية العادلة، وعلى قضايا تصفية الاستعمار في حوض المتوسط وفي قارة إفريقيا وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، يضيف البيان.

وذكر ذات المصدر أن جدول أعمال الدورة الثامنة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يتضمّن المناقشة والمصادقة على التقارير ومشاريع القرارات التي أعدّتها اللجان الدائمة لهذه الهيئة الإقليمية، والمتمثّلة في لجنة التعاون السياسي والأمني، لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اللجنة المعنية بالحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.

ويتشكل الوفد المشارك عن مجلس الأمة ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان الجزائري من الياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، رئيس الوفد، وعضوي مجلس الأمة محمد الهاشمي دبابش، أحمد بناي، يختم البيان.

ش.ن