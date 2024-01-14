يوم إعلامي وطني حول أهم التدابير الجبائية لقانون المالية 2024

نظّمت المديرية العامة للضرائب، اليوم، بمقر وزارة المالية، لقاءً إعلاميا حول أهم التدابير الجبائية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2024، عن طريق الحضور الشخصي لفائدة إطارات الإدارة المركزية، و كذا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد مع كافة المصالح الجبائية اللامركزية، حسب بيان المديرية العامة للضّرائب.

و تميّز هذا اليوم الإعلامي، الذي نُظم تحت إشراف أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، حسب ذات المصدر، بعرض للأحكام الجبائية الرئيسية لقانون المالية لسنة 2024، قُدّم من طرف إطارات الإدارة المركزية، وتمحورت مواضيعه حول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الرسوم على رقم الاعمال، رسوم التسجيل و حقوق الطابع، الضرائب غير المباشرة، الرقابة الجبائية، المنازعات الجنائية، يضيف المصدر ذاته.

كما كان هذا اللّقاء أيضًا فرصة للمشاركين لطرح أسئلة حول الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية 2024 ، بالإضافة إلى طرح انشغالاتهم بخصوص تطبيقها، والتي أجابت عليها المديرة العامة للضرائب و إطارات من الإدارة المركزية.

و في نهاية أشغال هذا اليوم الإعلامي، كرّرت المديرة العامة للضرائب مرة أخرى، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للضرائب وقدّمت توجيهات لجميع المصالح، بغرض السماح للإدارة الجبائية بالارتقاء إلى صف الإدارات المعاصرة من أجل التكفل بالمهام المتعلقة بتعبئة الموارد الجبائية لتمويل الإنفاق العمومي للدولة، و القيام بدورها بفعالية في مرافقة المؤسسات و دعم الانتعاش الاقتصادي.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...