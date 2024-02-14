يوم إعلامي مفتوح حول الرقمنة في قطاع التكوين و التعليم المهنيين

أعلنت وزارة التكوين و التعليم المهنيين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تنظيم يوم اعلامي مفتوح حول الرقمنة في القطاع، على مستوى كل المديريات الولائية، يوم 22 فيفري الجاري، وذلك في إطار ابراز أهمية الرقمنة في التكوبن و التعليم المهنيين، و تشجيع التفاعل الإيجابي مع المشاريع الرقمية.

و سيكون اليوم الإعلامي المفتوح، حسب بيان وزارة التعليم و التكوين المهنيين، موجّها لطالبي التكوين, شركاء القطاع, و منتسبيه, كما يشمل مجموعة من الفعاليات على غرار, التعريف بالقطاع من المنصة الرقمية “تسيير”، و إطلاق تطبيق ” مهنتي”، للهواتف المحمولة, تسجيل طالبي التكوين مباشرة عبر منصة, عرض التطبيقات المنجزة من طرف فريق تطوير البرمجيات بوزارة التكوين و التعليم المهنيين, إستقبال مقترحات الزوار بشأن الحاجيات من الخدمات الرقمية.

و يهدف هذا النشاط، حسب ذات المصدر، لتعزيز استخدام التقني الرقمية في المؤسسات التكوينية و التعليمية حيث سيتميز بمشاركة مختصين في مجال الرقمنة، حيث سيتم خلاله عرض نماذج محلية للمشاريع التي تم إنجازها في هذا المجال .

سهام قريمش

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