يومي 23 و24 ديسمبر 2022…الملتقى الوطني للشباب يحظى بموافقة ” موبيليس”

يرافق موبيليس وزارة الشباب والرياضة يومي 23 و24 ديسمبر 2022، في تنظيم فعاليات الملتقى الوطني للشباب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت شعار ” فضاءات الشباب، رؤية تمكينية”.

ويهدف هذا الحدث الشبابي الهام، إلى تشخيص واقع القطاع وتبني رؤية جديدة تسمح بوضع إستراتيجية عامة تعمل على تأهيل مؤسسات الشباب وتساهم في ترقية أداء الشركاء، لتمكين الشباب من أداء أدوارهم بكل مسؤولية والتزام.

كما سيعرف هذا الملتقى تنظيم عدة مناقشات وورشات عمل، تصب جلها حول سبل التعامل مع قضايا الشباب المعاصر من خلال تدعيم قدراتهم في جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة.

موبيليس المؤسسة المواطنة، تؤكد من خلال هذا الحدث، التزامها بالمساهمة في دعم الإجراءات المتعلقة بإشراك الشباب، القوة الدافعة للمجتمع، في تنمية وبناء البلاد.

ف.س

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