يوظف فيه ألف عامل…قطر تتجه لاطلاق مشروع كبير لانتاج الحليب في البيض

كشفت شركة بلدنا القطرية لانتاج الحليب وتربية الأبقار انها تتجه إلى استثمار كبير في ولاية البيض وتعد الشركة القطرية من أكبر شركات انتاج الحليب بالخليج العربي والتي تعتزم الاستثمار بمنطقة بوڤطب شمال ولاية البيض.

و قام مسؤولي الشركة رفقة خبراء من جنسيات مختلفة بزيارة ولاية البيض ومن المرتقب أن يتربع المشروع على مساحة 10 آلاف هكتار و توظف أكثر من ألف عامل وتهدف الشركة الى توفير الأعلاف و الأبقار لتوسيع نشاط الشركة الأم بقطر و تصدير الحليب لوجهات دولية. قرار استثمار الشركة بولاية البيض تم الاتفاق عليه من طرف أعلى قيادتي البلدين بالجزائر و قطر

يشار الى هذا المشروع المرتقب سيكون بمقاييس عالمية ومن المنتظر اطلاقه السنة القادمة ان تم تطابق الدراسات التقنية الي يعتزم فريق الخبراء القيام بها حول التربة و المناخ.

ف.س

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