يوسف شرفة يشرف على تنصيب إطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب إطارات من الإدارة المركزية وكذا من المديرية العامة للغابات.

ويتعلق الأمر، حسب بان وزارة الفلاحة، بالمفتش العام للوزارة، نجيب زروقي، مسعود بن دريدي، المدير العام للإنتاج الفلاحي، و سي علي، مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، إضافة إلى 6 مدراء فرعيين بالوزارة و 4 مدراء فرعيين بقطاع الغابات.

وذكّر شرفة خلال هذه المناسبة، بالرهانات المنوطة بالقطاع و التحديات الواجب رفعها

من أجل تعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في إطار الرؤية الجديدة الخاصة بتوسيع الاستثمار في الجنوب، إضافة إلى دور القطاع في الحفاظ على الإرث الطبيعي الوطني.

كما اغتنم وزير الفلاحة، هذه الفرصة لتقديم رسالة شكر و عرفان لأعوان الغابات المجندون في الميدان للحفاظ على الثروة الغابية، و كذا لأعوان الإحصاء للعمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024.

شرف الدين عبد النور