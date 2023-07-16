يوسف شرفة: وضع آليات جديدة لجعل مطار هواري بومدين مركز عبور دولي

16 يوليو، 2023

كشف اليوم وزير النقل يوسف شرفة، عن وضع آليات جديدة لجعل مطار هواري بومدين مركز عبور دولي، حسب ما كشفته وسائل إعلامية.

وأكد شرفة حسب ذات المصادر، على ربط مطار هواري بومدين بالمطارات الدولية، كما أوضح المتحدث نفسه عن جعل المطار محوريا على مستوى ستة عواصم أفريقية وخطوط اخرى أفريقية عما قريب.

و أضاف وزير النقل، أن المسافرين العابرين لمطار الجزائر من أي مدينة أخرى يمكنهم العبور أو التوصّل لأي وجهة أخرى دون حمل أمتعتهم.

شرف الدين عبد النور

16 يوليو، 2023

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