يوسف شرفة: صبّ منحة البطالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بداية من شهر مارس

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أنّ عمال الشبكة الاجتماعية التابعين لقطاع التضامن سيتحصلون وبقرار من رئيس الجمهورية، على عقود غير محددة الأجل بحجم ساعي 5 ساعات، وعلاوة قدرها 13 ألف دينار إضافة إلى تغطية صحية وتقاعد يصل إلى 18 ألف دينار.

كما قال وزير العمل خلال نشرة أخبار التلفزيون الجزائري، اليوم الجمعة، أنّ البطالين الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 40 سنة، سيستفيدون من هذه المنحة التي ستصبّ في حساباتهم الجارية بداية من مارس إلى غاية العثور على منصب عمل.

ويشترط أن يكون البطالون مسجلون في الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام”، سواء كانوا حاملين للشهادات أو غير حاملين.

كما كشف شرفة أنه سيتم استقبال ملفات الإستفادة من منحة البطالة بداية من 25 فيفري الجاري عبر منصة رقمية ستطلق بذات التاريخ.

ش.ن

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