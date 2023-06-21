يوسف بلمهدي يقوم بزيارة لمركز مكة المكرمة للإطلاع على الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين

21 يونيو، 2023

قام  اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بزيارة متابعة وتفقد لمركز مكة المكرمة،  أين تفقد مكاتب مختلف الفروع والاطلاع على الأعمال والخدمات المقدمة للحجاج، حسب ما اورده بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

هذا وقد قدم كل مكتب للوزير حوالة عن نشاطاته منذ وصول وفود الرحمن للبقاع المقدسة، وقد أعرب يوسف بلمهدي عن ارتياحه لمستوى الخدمات والتكفل بانشغالات الحجاج، يضيف بيان الوزارة.

كما وقف الوزير حسب ذات المصدر، على ظروف التكفل الصحي بالحجاج بالمصحة المركزية الخاصة بالبعثة، من فحوص طبية وتقديم الأدوية للمرضى مجانا من الصيدلية المركزية لبعثة الحج الجزائرية، والتنسيق مع المصالح الاستشفائية بمكة المكرمة.

شرف الدين عبد النور

21 يونيو، 2023

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