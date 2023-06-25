يوسف بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمكة المكرمة

25 يونيو، 2023
يوسف بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمكة المكرمة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي صبيحة اليوم رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة  أحمد سليماني، ورئيس فرع الصحة بالبعثة الجزائرية محمود دحمان بزيارة المرضى الجزائريين بمستشفى الملك فيصل ومستشفى النور بمكة المكرمة، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

و جاءت هذه الزيارة حسب ذات المصدر، للاطمئنان على حالتهم الصحية، مثمنا التنسيق القائم بين الفرع الطبي لبعثة الحج الجزائرية والمصالح الاستشفائية السعودية للتكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين .

شرف الدين عبد النور

25 يونيو، 2023

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