يوسف بلمهدي يتفقد مكتب الفتوى والإرشاد الديني بمركز مكة المكرمة لبعثة الحج الجزائرية

22 يونيو، 2023
يوسف بلمهدي يتفقد مكتب الفتوى والإرشاد الديني بمركز مكة المكرمة لبعثة الحج الجزائرية

تفقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي مكتب الفتوى والإرشاد الديني بمركز مكة المكرمة لبعثة الحج الجزائرية،حيث أثنى على العمل الذي يقدمه الأئمة في تفويج الحجاج لأداء مناسك العمرة عند قدومهم، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

كما أثنى يوسف بلمهدي على الأئمة كذلك، لما يقدمونه من دروس وتوجيهات ومرافق دائمة للحاج بالفنادق من أجل أداء مناسك صحيحة وميسرة، وهو ذات العمل الذي تؤديه المرشدات الدينيات بالإضافة إلى زيارة النساء في غرفهن، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

22 يونيو، 2023

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