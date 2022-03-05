ياسين وليد: النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة

أفاد صبيحة اليوم السبت، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة.

وأوضح ياسين وليد، أن اقبال اصحاب المؤسسات الناشئة على تحقيق مشاريعهم على ارض الواقع يعتبر مصدر فخر كبير، مردفا بالقول:” نسعى الى حماية هذا المكسب والعمل أكثر لتقوية مناخ الاعمال الخاص بالابتكار”.

كما أشار ذات المتحدث الى أن الهدف من خلال هذا المؤتمر هو تقديم ارقام وحصيلة نشاطات الوزارة، فضلا عن كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم المؤسسات الناشئة اضافة الى الاجابة على الأسئلة المهمة التي تخص الاقتصاد الوطني وبالأخص النموذج الجديد.

وأوضح الوزير المنتدب ان ما تقوم به الوزارة لايعد سوى ان يكون غرس بذور لمؤسسات نأمل منها ان تكون قاطرة اقتصاد الغد، بالاضافة الى اقتصاد حقيقي يبتعد بشكل نهائي عن اقتصاد الريع وبمستوى تطلعات الشباب الجزائري.

رمزي أحمد توميات

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