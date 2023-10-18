ياسين مرابي يستقبل نظيره وكيل وزارة التعليم التقني والفني لدولة ليبيا الشقيقة

قام اليوم الأربعاء وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، باستقبال، نظيره وكيل وزارة التعليم التقني والفني لدولة ليبيا الشقيقة، الفرجاني علي أحمد والوفد المرافق له حسب بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

ووفقا لنص البيات، فإن الزيارة تدخل في إطار تدعيم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وكذا العمل على تبادل الخبرات من أجل رفع مستوى المورد البشري في مجال التكوين والتعليم المهنيين للبلدين

وجاء هذا الاستقبال بمقر الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته “ONDEFOC” الرويبة، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...