أفاد بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنيين أنّه، في إطار زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قسنطينة أمس الخميس 26 ماي 2022 اشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين على اختتام أشغال الورشة الجهوية لسلك التفتيش رفقة والي ولاية قسنطينة مسعود جاري وعدد من إطارات القطاع، التي تأتي في إطار سلسلة الأيام الدراسية والورشات التي شرع القطاع في تنظيمها بداية من هذه السنة، والتي تتناول مختلف انشغالات أسرة التكوين برمتها، كما اغتنم الزيارة للوقوف على التحضيرات التي يقوم بها القطاع تحسبا للدخول التكويني المقبل لشهر سبتمبر 2022

وأضاف البيان أنّه تمّ وضع حجر الاساس لاشغال اعادة تهيئة مركز التكوين المهني و التمهين ” محمد العرفاوي ” و تفقد الوزير و الوفد المرافق له مختلف المرافق والتجهيزات لكل من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “سيدي مبروك”، حيث زار مختلف ورشات المعهد، على غرار ورشة “مطور الواب” و”ورشة التصميم الجرافيكي”، وبعدأن قدّم المتكونون شروحات حول البرامج المعمول بها، أكّد الوزير على ضرورة تحديث هذه البرامج لضمان تكوين يتماشى ومتطلبات سوق العمل،.في هذا الصدد القى الوزير كلمة بمناسبة اختتام أشغال الورشة الجهوية لسلك التفتيش عبر من خلالها على ضرورة إضفاء الشفافية المطلوبة أثناء الأعمال الرقابية ،والسهرعلى ضمان المصداقية في إعداد تقارير التفتيش و مخرجاتها مع التجرد من كل ما يمكن أن يؤثر على السير الحسن للعمل التفتيشي، واعتماد أسلوب التوجيه والإرشاد إلى جانب المراقبة ، خلال المهام المطلوب إنجازها ،

وفي نفس الاطار ـ يضيف البيان، شجع الوزير العمليات خارج الميزانية OHB و التي يعتبرها كمسار مُكمّل لتدعيم ميزانيات المؤسسات التكوينية، والتي ينتظر من جهاز التفتيش كذلك المرافقة في تسيير هذا الملف، وذلك من خلال المشاركة في مراجعة تحيين النصوص القانونية و التنظيمية التي تحكم هذه العمليات، و اقتراح الحلول و البدائل لمجابهة الصعوبات التي تواجه المؤسسات التكوينية في تنفيدها

كما دعا الوزير مديري الولايات الأم التي انبثقت عنها الولايات العشر الجديدة، إلى مد يد العون لها ومرافقتها في حدود الإمكانات المتاحة، إلى غاية استكمال جميع إجراءات الانشاء الفعلي والكلي لتلك الولايات والسماح لها من تأدية مهامها على أكمل وجه، واقتراح تخصصات تتماشى مع خصوصيات الأنشطة الاقتصادية فيها، يضيف ذات البيان.

وخلص البيان، أنّ الوزير ختم زيارته بكلمة للصحافة شكر فيها القائمين على المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين وطالبهم بالمزيد من الجهد في سبيل تطوير القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المهن والطرق العلمية للتعليم المهني واثنى على الذين ساهموا بطاقاتهم في تأطير العمليات التكوينية في مختلف جوانبها، سيما سلكي الأساتذة و الإداريين كما وزع شهادات نهاية التكوين للناجحين من المترشحين الاحرار لدورة ماي 2022 ولاعوان الامن والمستخدمين الشبيهين المتخرجين ومنح ايضا الاستفادات من اجهزة الدعم لصالح خريجي القطاع.

ش.ن

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