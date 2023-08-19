ياحي: الأرندي ينخرط في كل مبادرة تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها

ياحي: الأرندي ينخرط في كل مبادرة تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها

أكد اليوم السبت، المكلف بالتسيير المؤقت لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ياحي مصطفي، انخراط “الأرندي” بكل مسؤولية ضمن مبادرة التلاحم الوطني.

وأوضح ياحي، في كلمته خلال انعقاد الندوة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل أن الحزب ينخرط في كل مبادرة سياسية تهدف إلى حماية الدولة ومؤسساتها.

وقال ذات المتحدث، أنه يؤمن بأن نعمة الأمن والاستقرار جاءت بفضل الجهد الأمني والاجتماعي للدولة الجزائرية في محاربة كل ما يهدد النسيج المجتمعي الجزائري.

كما ثمن جهود الدولة الجزائرية التي تبقى بحاجة إلى جبهة داخلية متينة وقوية يُغذيها المزيد من التجنيد والوعي من الطبقة السياسية.

وأعري ياحي عن أمله من هذه الندوة في أن تكون انطلاقة لمسار تعبوي حقيقي تنخرط فيه كل القوى السياسية والمجتمعية للبلاد مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب منا العمل على مُقاربة جديدة تهدف إلى احتضان هذه المبادرة لأكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات

كما دعّم المتحدث ذاته، الموقف القوي للدبلوماسية الجزائرية منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمة في النيجر، ورفضها لأي تدخل عسكري.

وأضاف بالقول أن “ما عاشته بعض الدول كسوريا والنيجر يدعونا إلى اليقظة والتجنيد لبناء حزام وطني صلب للالتفاف حول مكتسبات الدولة”.

رمزي أحمد توميات

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