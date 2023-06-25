وهران: حجز قنطار و65 كغ من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية وهران، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، تتكون من 6 أشخاص أحد أفرادها كان محل أمر بالقبض، تنشط في تهريب المخدرات، حسب ما كشفه بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، على إثر استغلال معلومة مفادها إدخال شحنة من المخدرات قادمة من المغرب و هذا بغرض ترويجها بأرض الوطن.

و أسفرت العملية بعد التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن توقيف المشتبه فيهم مع ضبط قنطار و65 كلغ من الكيف المعالج و بندقيتي صيد بحري ومركبة تستعمل في النقل، يضيف البيان.

في الأخير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدي محكمة فلاوسن بتاريخ 22 جوان، عن جناية تهريب المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، العود مع انتحال هوية الغير، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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