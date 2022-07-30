رئيس الجمهورية يلتزم برفع الأجور ومنحة البطالة

إلتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع الأجور وكذا رفع منحة البطالة، مؤكدا على توفر مداخيل اضافية هذه السنة تسمح بذلك.

وقال الرئيس تبون، في لقاء له مع الصحافة الوطنية، عن إمكانية القيام بتعديل حكومي: “سيكون هناك تعديل حكومي، وهذا طبيعي، فكل الحكومات في العالم يأتي عليهم ظرف زماني أين يتطلب تعديل”.

وتحدث رئيس الجمهورية، عن العلاقات الجزائرية الإيطالية قائلا: “لم نرى أي مشكل أو سوء فهم أو نزاع مع ايطاليا. وسندخل معهم في الإنتاج المشترك. وهم مستعدون للإنتاج بالتعاون مع الجزائر في المجال الميكانيكي كالسيارات والبواخر وغيرها”.

أما بخصوص التوجه نحو تدريس اللغة الانجليزية في الابتدائي. قال الرئيس تبون: “إن شاء الله سيطبق هذا القرار هذه السنة. لكي تدخل الجزائر في العالمية، فالفرنسة غنيمة حرب”.

وحول العرض العسكري والذي أقيم بمناسبة الإحتفال بستينية الإستقلال. قال رئيس الجمهورية: “أليس لدينا الحق في القيام بعرض عسكري وإظهار اللحمة الموجودة بين الجيش والشعب. فجيشنا جيش أمة”.

رمزي أحمد توميات

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