أعلن اليوم الاثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات، كريم ومان، عن الشروع في تحيين تشريعات تسيير النفايات لتكييفها مع التوجه البيئي والاقتصادي.

وأكد ومان في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الجزائر تعتبر رائدة في مجال وضع التشريعات لتسيير وتثمين النفايات، مشيرا إلى أن وزارة البيئة دخلت حاليا مرحلة جديدة تتمثل في تحيين هذه التشريعات لكي يكون لها توجه بيئي اجتماعي واقتصادي من أجل تكييف النصوص التطبيقية مع هذه الفلسفة والنظرة الجديدة في تسيير النفايات”.

كما أوضح ذات المتحدث، أن منظومة تسيير النفايات يجب أن تواكب التطور العمراني والمستوى المعيشي للمواطن الذي يجب أن ينخرط في هذه العملية خاصة بعد أن أصبحت النفايات المنزلية التي تقدر بحوالي 13 مليون طن سنويا تشكل موردا اقتصاديا هاما.

وكشف ومان ان 54 بالمائة من النفايات هي مواد عضوية يمكن استغلالها لصناعة الأسمدة والطاقة لذلك ومن أجل تثمين هذه النفايات واستغلالها بطريقة جيدة طالب بضرورة وضع معايير للفرز بمساهمة جميع الفاعلين خاصة البلديات التي يجب أن تسطر برنامجا واضحا بالنسبة لكل أنواع النفايات المراد فرزها في المصدر مع وضع برنامج تحسيسي.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن نشاط تسيير ومعالجة النفايات أصبح يستقطب المستثمرين بدليل أن عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال إرتفع من 2900 مؤسسة خلال سنة 2014 إلى 14 ألف مؤسسة خلال سنة 2020.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...