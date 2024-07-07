وليد ياسين: المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات إقتصادية للموظفين قبل نهاية السنة

وليد ياسين: المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات إقتصادية للموظفين قبل نهاية السنة

كشف وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، أنه سيتم المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات إقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة والمقاولين الذاتيين بمعسكر. إنه يجري حاليا دراسة آلية لفتح مزاولة نشاطات إقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية. حيث سيتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح ياسين وليد أن هذه الآلية تندرج في إطار تعديل سيتم في قانون الوظيف العمومي بما يسمح فتح المجال للموظفين العموميين. مزاولة نشاط إقتصادي بعد أوقات العمل والاستفادة من مزايا صيغة المقاول الذاتي.

و أعلن ذات المتحدث عن فتح دائرته الوزارية قريبا مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالوطن. وذلك في سياق جهودها الرامية إلى توسيع مجال التكوين المقاولاتي الذي سيمس كذلك متربصي هذه المعاهد.

كما أعلن وزير اقتصاد المعرفة، عن إطلاق وزارته قبل نهاية هذه السنة “منصة رقمية خاصة بالمناولة” كاشفا عن الإنطلاق قريبا في تهيئة فضائين ببلديتي سيق ومعسكر لاحتضان مؤسسات ناشئة حيث ستجسد هذه العملية بمعية السلطات الولائية.

رمزي أحمد توميات