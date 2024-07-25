ولاية سكيكدة تكرّم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

أشرفت حورية مداحي والي ولاية سكيكدة صباح اليوم الخميس، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية العسكرية والأمنية والمدنية وإطارات الولاية والأسرة الثورية ورؤساء دوائر الولاية والمنتخبين و ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني و مدراء مختلف القطاعات على مراسيم حفل تكريمي ولائي على شرف 175 تلميذة وتلميذ من المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024.

وتمّ تكريم خلال هذا الحفل الذي احتضنه قصر الثقافة والفنون مالك شبل، 86 تلميذة وتلميذ في شهادة البكالوريا و73 تلميذة وتلميذ في شهادة التعليم المتوسط و13 تلميذة وتلميذ متحصلون على شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من فئة ذوي الهمم والـ 3 المتفوقين الأوائل حسب الشعب من الناجحين في شهادة البكالوريا.

هذا وقد ثمّن التلاميذ وأولياؤهم هذه المبادرة والتي اعتبروها دعما وتحفيزا لجهودهم.

هشام تزير