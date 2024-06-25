ولاية سكيكدة تحتفل باليوم الوطني للسياحة

إحتضن قصر الثقافة والفنون مالك شبل بسكيكدة فعاليات الآحتفال باليوم الوطني للسياحة المصادف لـ 25 جوان من كل سنة حيث توّج هذا الآحتفال بتوقيع إتفاقية تعاون بين مديرية السياحة والصناعة التقليدية والوكالة الولائية للتشغيل.

كما تم توقيع إتفاقية اخرى بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف و الفيدرالية الوطنية للمؤسسات الفندقية حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى فتح المجال لتسويق منتجات الحرفيين في المؤسسات الفندقية.

تخلّل الإحتفال ايضا مداخلتان للأستاذة شاوي سهيلة والأستاذة مريم الواهم مصابح من جامعة سكيكدة حيث تمحورت المداخلتين حول واقع الاعلام السياحي في الجزائر، كما خصص على هامش الإحتفال جناح خاص للوكالات السياحية لعرض مختلف خدماتهم.

هشام تزير