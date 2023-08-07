ولاية تيبازة تدعو الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة للتقرب من مصالح بلدياتهم لهذا الغرض

دعت مصالح ولاية تيبازة، اليوم الإثنين، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، كافة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية مؤخرا إلى التقرب من مصالح بلديات مقر سكناتهم و هذا لإيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار.

و جاء في بيان الولاية، “ليكن في علم كافة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية خلال شهر جويلية المنصرم، أنهم مدعوون للتقرب من مصالح البلدية لمقر سكناهم ( في أقرب الآجال ) من أجل إيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق، مرفوقين بكافة الوثائق الثبوتية على مستوى مكتب الأمانة العامة للبلدية”.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...