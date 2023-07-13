ولاية تيبازة: الشروع في تسليم الاعانات لـ 673 عائلة متضررة من الفيضانات السابقة 

أعلنت مصالح ولاية تيبازة عن الشروع اليوم الخميس في صب الاعانات في حسابات 673 عائلة معنية بإعادة تأثيث منازلها إثر تضررها من الفيضانات التي شهدتها بعض البلديات الشرقية للولاية في 25 ماي الماضي، حسب ما كشفته الإذاعة الجزائرية.

و جاءت عملية صب الاعانات الموجهة للعائلات المتضررة من الفيضانات، بغرض إعادة تأثيث منازلها في مرحلة أولى، حيث استفادت من العملية 673 عائلة على أن تتواصل تدريجيا لتشمل جميع العائلات البالغ عددها 1036 التي تضرر أثاث منازلها، وفق ذات المصدر.

كما سيتم إعادة دراسة ملفات 43 عائلة أخرى، فيما تم التحفظ على 13 ملفا بسبب نقص بعض الوثائق التي يتوجب على العائلات تقديمها للمصالح المعنية متمثلة في مديرية الإدارة المحلية للولاية، فيما رفضت اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويض ملفات 266 عائلة، غير أنه بإمكانها إيداع طعون في هذا الشأن على مستوى الامانة العامة للولاية، مثلما جرى توضيحه، يضيف المصدر.

ويأتي الشروع في التجسيد الفعلي لتعويض العائلات المتضررة بعد دراسة الملفات من طرف لجنة وطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويض موازاة مع شروع المديرية المحلية للصيد البحري تدريجيا في صب منحة التعويض لصالح أزيد من 700 بحار توقفوا عن النشاط بسب تلك الفيضانات، حيث شملت العملية في بدايتها أكثر من 300 صياد، وفقا لما صرح به مدير القطاع، أحمد تتبيرت، يفيد ذات المصدر.

وجاءت هذه التدابير تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرّها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه عقب حدوث الفيضانات، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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