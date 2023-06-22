ولاية الجزائر: هذا هو مخطط نقل المناصرين خلال مقابلة اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر

22 يونيو، 2023

قامت مصالح ولاية الجزائر بالاتفاق مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر ETUSA على تخصيص حافلات إنطلاقا من 4 مواقع لتجميع ونقل المناصرين إلى الملعب ذهابا وإيابا، وهذا في إطار تسهيل عملية نقل المناصرين لحضور المباراة التي ستجمع كلا من فريق اتحاد الجزائر وفريق مولودية الجزائر ضمن تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بولاية الجزائر، عشية يوم غد الجمعة بداية من الساعة 18:00 مساء، حسب ما كشفه بيان لولاية الجزائر.

و تتمثل المواقع الأربعة المخصصة لعملية تجميع ونقل المناصرين حسب ذات المصدر ، في كل من محطة 1 ماي، محطة ساحة الشهداء، حظيرة المركب الأولمبي محمد بوضياف، إضافة إلى حظيرة منتزه الصابلات بما في ذلك للوافدين من خارج العاصمة.

و قدرت تكلفة النقل ذهابا وإيابا بـ 100دج للمناصر، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية وتذكرة المباراة، يضيف بيان الولاية.

شرف الدين عبد النور

22 يونيو، 2023

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