ولاية الجزائر: عرض المشاريع الهيكلية الكبرى على أعضاء المجلس الشعبي الولائي

17 مايو، 2023

استقبل مساء اليوم والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي رفقة منتخبي المجلس الشعبي الولائي ال 54 بمقر  ولاية الجزائر، حسب بيان لولاية الجزائر.

وسمحت هذه الزيارة حسب ذات المصدر، للمنتخبين بالإطلاع على مختلف  التفاصيل الخاصة بالمشاريع الكبرى والهيكلية للعاصمة خلال عرض للفيديو. وكذا النظرة الإستراتيجية لتهيئة وإعادة تأهيل عاصمة الجزائر، و تزيينها وتحسين النمط المعيشي للمواطنين.

كما استحسنت رئيسة المجلس الشعبي الولائي رفقة الأعضاء هذه المبادرة، و اكدوا على العمل من أجل تجسيد هذه المشاريع في الواقع لخدمة المواطنين وتقديم احسن الخدمات.

شرف الدين عبد النور

17 مايو، 2023

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