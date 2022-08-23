وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف يصدر بيانا بخصوص التحقيقات الأولية حول حرائق الغابات

أصدر اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف بيانا هاما، بخصوص التحقيقات الأولية حول حرائق الغابات.

وحسب نص البيان، فإن التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني حول حرائق الغابات التي اندلعـــت بتاريخ 17/08/2022 بدائرة الاختصاص، التي تمت بمساعدة الشرطة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي الجزائر العاصمة، أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار بالمكان المسمى كدية لعسل والتي امتدت إلى غابة القرقور وقرية عين خيار. وصولا إلى حديقــــة البرابطية وقرية المالحــــة.

ويتعلق الأمر بالمدعو (ل ص) رفقة كل من (ل ف) و(ب ح) اللذان لم يبلغا عن الجريمة، يضيف ذات البيان.

كما تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الطارف وفتح تحقيق قضائي ضدهم عن جرم جناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن والحرق العمدي المؤدي إلى وفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396، 396 مكرر، و399 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (ل ص).

وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 181. من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (ل ف) و(ب ح).

وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف تم إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت.

في حين تم تقديم المدعو (م ل) المشتبـــه فيه في إضرام النار في نفس اليوم بالمكان المسمى السماتي، ومتابعته بجناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396،396 مكرر من قانون العقوبات.

وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف، يضيف البيان

رمزي أحمد توميات

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