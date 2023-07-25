وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض يأمر بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات المجزرة المرورية بالولاية

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب بولاية البيض، عن فتح تحقيق في حادث المرور الذي أودى بحياة 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

و جاء في بيان وكيل الجمهورية، أنه تم تسجيل حادث مرور جسماني خطير على الساعة منتصف الليل و 50 د. على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلدية الخيثر وولاية سعيدة بقرية مصباح. أين تم التنقل ومعاينة الحادث رفقة عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر. حيث تم تكليفهم بفتح تحريات أولية عن الحادث.

وعن مجريات الحادث فتضمن البيان، أن سائق الحافلة “غ.م” نوع هيقر لنقل المسافرين كان قادما من إتجاه بلدية سعيدة في طريقه إلى مدينة بشار، سالكا الطريق الوطني رقم 6، وعند وصوله إلى محور الدوران مقابل المستودع المركزي لاحتياط الوقود بقرية مصباح إرتطم به .ونظرا لعدم احترام السرعة المحددة بالإشارة انقلبت الحافلة على الجانب الأيسر على مسافة 50 متر. أين أودى الحادث إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.

و أفاد بيان وكيل الجمهورية بأن التحقيق الإبتدائي بخصوص الحادث لا زال جاريا من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث. وتقديم المتسبب في الحادث فور الإنتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة هذه القضية.

كما قال وكيل الجمهورية، أن القانون يضمن تعويض الضحايا وذوي الحقوق وفقا للآليات المعمول بها.

شرف الدين عبد النور

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