وكيل الجمهورية بمحكمة نقاوس يصدر بيانا حول قضية طعن الأستاذة بن شية

أصدر اليوم الخميس وكيل الجمهورية بمحكمة نقاوس بولاية باتنة، بيانا حول قضية الأستاذة ريحانة بن شية التي تعرضت لطعن خنجر من تلميذ يدرس بالسنة الرابعة متوسط

وحسب نص البيان، فإن الضحية استقبلت ولي التلميذ بسبب سلوكه أين لم يستسغ الأمر، و حوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة و بساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة أمام مكتب الإدارة و قام بطعنها بواسطة خنجر في ظهرها ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة

هذا وقد تم تحويل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم بعدها تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة

كما تم توقيف المشتبه به وهو محل تحقيق في الوقائع، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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