وكيل الجمهورية: انفجار عين ولمان سببه تسرب الغاز

8 فبراير، 2022
كشف اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، عن نتائج التحقيق حول حادثة انفجار مخزن بولاية سطيف.
وأكد وكيل الجمهورية، أن التحقيقات أظهرت أن الانفجار الذي وقع بمخزن للعطور و مواد للتجميل بحي 583 مسكن ببلدية عين ولمان، والذي خلق وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين بحروق متفاوتة، سببه تسرب الغاز.
وكشف ذات المتحدث، عن التهم الموجهة للمتابعين في القضية والذين تم الاستماع إلى أقوالهم أمس، بحيث يتعلق الأمر بجنحة استغلال منشأة دون ترخيص، جنحة القتل الخطأ، وجنحة الجروح الخطأ و جنحة التسبب بغير قصد بحريق أدى إلى وفاة الغير.
كما أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، أن التحقيق القضائي متواصل وسيتم إعلام الرأي العام بأي جديد.
رمزي أحمد توميات

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