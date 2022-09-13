وكيل الجمهورية: الحرائق المسجلة عبر هذه الولايات كانت متعمّدة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ان المؤشرات الأولية للتحقيقات الأمنية والقضائية، أظهرت أن حرائق الغابات التي شهدتها ولايات الطارف، جيجل، وسطيف مؤخرا وأودت بحياة العشرات كانت مفتعلة بهدف ترويع السكان.

وقال وكيل الجمهورية، في بيان له أنه:” بناءا على تقارير وإخطارات اخبارية واردة والخبرة المنجزة من طرف الضبطية القضائية فقد تبين أن الغابات التابعة لاقليم الاختصاص لهذه الجهات قد تعرضت للحرق بصفة متعمدة”

وتسببت الحرائق في وفاة عدة ضحايا كما خلفت اضرارا مادية جسيمة، وتفيد التحقيقات بشأنها بأن غرضها بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن.

هذا وقد التمس قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية، من نيابات الجمهورية لدى المحاكم المعنية بالتحقيق في جرائم الحرق العمدي للغابات، أن تتخلى عن التحقيق في هذه القضايا لفائدة القسم.

وقد وردت إخطارات من نيابات المحاكم المعنية، إلى قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية، تتعلق بتعرض غابات في جيجل وسطيف والطارف إلى الحرق العمدي، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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