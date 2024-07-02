وكالة “عدل” تُطمئن بخصوص عملية إستكمال صب شهادات التخصيص

أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان اليوم، كافة مكتتبيها أن عملية صب شهادات التخصيص مستمرة بشكل يومي إلى غاية آخر مكتتب.

و أوضحت الوكالة أنه من خلال هذه العملية، يقوم فريقها التقني المكلف بصب عدد معتبر من شهادات التخصيص يوميا عبر الموقع الإلكتروني إلى غاية إستكمال العملية في أقرب الآجال، مُطمئنة كافة المكتتبين المعنيين بهذا الإجراء، أن هذه العملية تعرف سيرورة سريعة وممتازة.

كما دعت وكالة عدل، مكتتبيها إلى الإطلاع بشكل دوري على موقع الوكالة www.aadl.com.dz، من خلال نافذة شهادة التخصيص لإستخراج شهاداتهم فور صبّها.

شرف الدين عبد النور